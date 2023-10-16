По соседству с Карелией молодого мужчину убили вилкой из-за собаки

Трагедия разыгралась на детской площадке в Санкт-Петербурге.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве после гибели петербуржца в Московском районе города, стало известно «Фонтанке» 17 октября. Его закололи вилкой.

29-летний житель муниципального округа «Новоизмайловское» имел несчастье повздорить с девушкой, гулявшей с собакой у дома № 29/8 на проспекте Космонавтов в третьем часу ночи 14 октября. По предварительным данным, поводом для спора стал её питомец. Хозяйка позвала на помощь сожителя, и конфликт перешёл в телесную плоскость.

По версии следствия, подоспевший на подмогу ударил оппонента вилкой в шею. Медики нашли пострадавшего с повреждённой сонной артерией. Реанимировать его не удалось, он скончался в карете скорой.

Пару увезли объясняться в отдел полиции. Обоим процедура не в новинку. 37-летний мужчина привлекался по наркотической статье. Его 20-летняя подруга побывала в суде с разбоем, покушением на кражу косметики из гипермаркета и угрозой ножом знакомой на кухне в общей с сожителем квартире.