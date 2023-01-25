По соседству с Карелией открывается Финский театр

В Санкт-Петербурге состоится премьера первого спектакля театра на русском и финском языках.

Как сообщает Фонтанка.ру, 30 января на сцене театра Особняк пройдет петербургская премьера спектакля «Äänettömyys/Молчание». Это будет первое публичное событие Pietarin suomenkielinen teatteri — Финского театра Санкт-Петербурга.

Спектакль «Äänettömyys/Молчание» по пьесе венгерского драматурга Милоша Хубаи впервые был представлен зрителю в Петрозаводске. Режиссура и сценическая редакция текста — Сеппо Кантерво. Спектакль идёт на русском и финском языках с частичным синхронным переводом.

Главная тема постановки — идентичность коренных народов и право на её сохранение. Представительница коренного народа живёт в неком государстве. Она последняя носительница языка и традиций. Государство давно поставило идентичность вне закона, и теперь героиня осуждена на казнь. У неё есть одна ночь, чтобы спасти свою жизнь — и не только свою.

Финский театр в Санкт-Петербурге будет работать с классической и современной драмой на финском языке, проводить воркшопы, лекции, семинары на русском и финском языках. Основная цель работы театра — сохранить многоязычную культуру Санкт-Петербурга.

До его появления на Северо-Западе России единственным профессиональным театром, работающим на национальных языках был Национальный театр Карелии. В нем спектакли идут на русском, финском, карельском и вепсском языках (спектакли обеспеченны синхронным переводом на русский язык).

Новый театр — не первый финский театр в Санкт-Петербурге. В Театральной библиотеке есть целый цензурированный фонд финской драматургии — он насчитывает около 400 единиц хранения и показывает разнообразие финского театра в Российской империи. Финский театр существовал и в советском Ленинграде в 20–30-е годы, 23 октября 1937 года его актеры сыграли последний спектакль «Тартюф» Мольера.