По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

В Гатчине врачи прооперировали 25-летнего парня, который попал под грузовой поезд в Волосово.
В Ленобласти местный житель попал под грузовой поезд. 10 августа утром молодой человек в состоянии алкогольного опьянения уснул на железнодорожных путях. Машинист заметил лежащего человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Об этом сообщили в УТ МВД по СЗФО.
Как сообщил портал 78.ру Пострадавшего с тяжелыми травмами ног доставили в Гатчинскую больницу. Врачи провели сложную трехчасовую операцию. Им удалось полностью сохранить одну ногу и частично вторую — пришлось ампутировать небольшую часть.
После операции пациента доставили в реанимацию, где он пришел в себя. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.