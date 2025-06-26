По соседству с Карелией ребенка доставили в реанимацию с тяжелыми ожогами от борщевика

13-летний подросток из Тихвина Ленинградской области получил тяжелые химические ожоги от борщевика.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 6 июля. Мальчик с ожогами более 19% тела был срочно госпитализирован. Его доставили в больницу в состоянии крайней степени тяжести и поместили в реанимацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Россию попало растение, которое считают опаснее борщевика. У нас в стране начали находить растение, ранее захватившее Европу, от которого практически невозможно избавиться.

В России было замечено европейское гибридное растение «Богемская рейнутрия», способное из-за мощной корневой системы разрушать фундаменты домов.