По соседству с Карелией ребенок погиб при взрыве снаряда под костром

В результате трагического несчастного случая в Ленобласти погиб 11-летний мальчик.

В Ленинградской области 11-летний школьник погиб во время отдыха на природе с друзьями. Подробности сообщил Следственный комитет региона.

Трагедия произошла вечером 20 августа в Кировском районе. По информации «Фонтанки», трое мальчиков развели костер в лесу возле садоводства «Дружба». Старшему из них 13 лет, а двое других — 11-летние ученики школы Кировского района Ленинградской области.

Через полчаса после разведения костра в земле сдетонировал взрывной предмет. По предварительным данным, это были остатки минометной мины времен Великой Отечественной войны. Четвероклассник получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Двое других детей не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия нашли части минометных мин. Прокуратура проверяет условия жизни и воспитания несовершеннолетних. Погибший ребенок рос в полной семье и не состоял на учете.