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По соседству с Карелией столкнулись поезд и автобус с туристами
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Погиб один человек, еще не менее 12 травмированы.

фото: © Северо-Западная транспортная прокуратура

4 августа на железнодорожном переезде в Ленинградской области произошло столкновение автобуса с туристами и грузового поезда. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту.

Как сообщили в ведомстве, на место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Расследование происшествия продолжается.

Больше подробностей сообщили в МВД.  Авария произошла в седьмом часу утра на 254-м километре Мурманского шоссе. Автобус с туристами, направлявшийся в монастырь Александра Свирского, столкнулся с грузовым поездом на нерегулируемом переезде станции «Олонец-Лодейное Поле». По предварительным данным, водитель автобуса не успел завершить маневр при пересечении путей.

Грузовой поезд врезался в заднюю часть автобуса. В результате один пассажир погиб на месте. Не менее 12 человек получили травмы различной степени тяжести, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. 

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