Реклама

В новом районе «Talojarvi. Город у воды» объявлен старт продаж в доме №5
13.10.2023 15:18
В Беломорском районе серьезно столкнулись автомобиль и микроавтобус
15.10.2023 16:00
В Минтрансе Карелии рассказали о целой династии дорожников
15.10.2023 15:35

Четыре грузовика и два внедорожника разбились в аварии по соседству с Карелией

Новости. Происшествия
10:37, 16 Октября 2023
фото: © Телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Новости партнеров

На трассе «Скандинавия» произошло массовое ДТП.

ДТП с участием большегрузов и иномарок произошло утром в понедельник, 16 октября, на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти, пишет 47news.

По предварительным данным, 16 октября, около семи утра, на 57 километре трассы «Скандинавия» у поселка Ленинское столкнулись четыре большегруза и два легковых автомобиля.

Очевидцы сфотографировали последствия дорожной аварии -  разбитые Toyota Land Cruiser и SSangYong Rexton.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили 47news в дорожной полиции.

В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что на место аварии для ликвидации последствий выехали сотрудники компании-подрядчика. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке серьезно не затруднено.

Обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что сразу четыре авто выстроились в ДТП в самом центре Петрозаводска.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.