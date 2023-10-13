Четыре грузовика и два внедорожника разбились в аварии по соседству с Карелией

На трассе «Скандинавия» произошло массовое ДТП.
ДТП с участием большегрузов и иномарок произошло утром в понедельник, 16 октября, на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти, пишет 47news.
По предварительным данным, 16 октября, около семи утра, на 57 километре трассы «Скандинавия» у поселка Ленинское столкнулись четыре большегруза и два легковых автомобиля.
Очевидцы сфотографировали последствия дорожной аварии - разбитые Toyota Land Cruiser и SSangYong Rexton.
Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили 47news в дорожной полиции.
В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что на место аварии для ликвидации последствий выехали сотрудники компании-подрядчика. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке серьезно не затруднено.
Обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы ГИБДД.
Ранее мы писали о том, что сразу четыре авто выстроились в ДТП в самом центре Петрозаводска.
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