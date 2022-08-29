«По совести — обязанность»: Артур Парфенчиков проголосовал на выборах главы Карелии (ВИДЕО)

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня проголосовал на выборах руководителя региона.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Вместе с супругой Еленой губернатор проголосовал на избирательном участке в Автотранспортном техникуме.

«Три дня голосования — это решающее время, эти три дня будут влиять на жизнь республики в ближайшие пять лет. По закону голосование — это право, но по совести — обязанность. Найдите, пожалуйста, дорогие земляки, в эти три дня время и обязательно проголосуйте. Выбирайте благополучное и уверенное будущее для Карелии. Сегодня все зависит от вас», — сказал Парфенчиков.

Выборы главы Карелии будут проходить 9, 10 и 11 сентября. Избирателей ждут с 8.00 до 20.00. По всей республике открыты 463 избирательных участка. В том числе, 5 избирательных участков образованы в местах временного пребывания граждан, из них 4 — в медучреждениях и один — на острове Кижи.

По данным ЦИК РК, по состоянию на 1 июля 2022 года в списки избирателей в Карелии включены 504 845 человек.