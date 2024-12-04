По стопам истории: 100 лет исполнилось со Дня рождения писателя и карельского журналиста Петра Борискова

Автор очерков и рассказов писал о республики с 1948 года.

Сегодня советскому журналисту и писателю Петру Семеновичу Борискову исполнилось бы 100 лет. Он был ответственным секретарем Союза писателей Карелии, членом Союза писателей СССР и участником Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в паблике Земля и Люди - Советская Карелия.

Литературная деятельность писателя была связана с Карелией в 1948 года. В республике он работал в газете «Молодой большевик», «Комсомолец», в журналах «На рубеже» и «Север».

Петр Борисков писал очерки, повести и рассказы о Карелии. Награжден орденом «Знак Почета», медалями, почётной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР.