По стопам истории: почему в Карелии любят ряпушку

Местные жители опубликовали в соцсети старые фото заготовки рябушки в республике.

Ряпушка - очень популярная и любимая всеми жителями Карелии рыба. В паблике Кемь Live опубликовали фото 1950-1970-х годов.

Как отмечают авторы поста, промыслом ряпушки на Онежском и Ладожском озерах занимался Петрозаводский рыбокомбинат и Сортавальский рыбозавод.

Что только не делали с ряпушкой - готовили вкусные консервы, коптили и даже солили в бочках. Ее замораживали впрок. Особенным спросом у местных жителей пользовалась ряпушка в свежем виде. Карелии ее тушили с картошкой и луком, а также обваливали в муке и жарили. Получалось очень вкусное блюдо.

Да и сейчас на улицах Петрозаводска и других карельских городов продают эту рыбу. Считается, если туристы побывали в Карелии и не поели ряпушки, то они не смогли прочувствовать до конца карельский дух и традиции.