По стопам истории: житель Суоярви рассказал об истории создания этнографического музея

Местный житель опубликовал фото старой курной избы.

Житель Суоярви поделился в соцсети старым черно-белым фото курной избы, которая выполняла функцию молодежного дома в советское время. Снимок опубликовали в паблике «Мой Суоярви».

«Но если пройти от моста по дороге чуть дальше, то с правой стороны, на холме можно увидеть фундамент. Это молодёжный дом. Именно участники этого клуба и перенесли курную избу и установили её в Йехкеля, где открыли этнографический музей», — сообщил автор поста.

Ранее мы писали о том, что житель Суоярви раздобыл советские чернильницы на финском хуторе. Он хочет воссоздать школьную атмосферу тех времен.