По стопам истории: жители Петрозаводска вспомнили, какой была трасса «Фонтаны» в 60-е года

Горячий чай разливали в граненые стаканы, а все необходимое для спорта привозили на лошадях.

Горожане поделились старыми фотографиями трассы «Фонтаны» в паблике Зимние фонтаны Петрозаводск. Снимки предоставили Национальный Архив Карелии и Екатерина Галиновская.

На одном из фото запечатлен первый фонтан 60-х годов. Сейчас там установлены новые качели, а раньше стояла небольшая избушка, которая выполняла роль кафе. Спортсменам наливали горячий чай в граненые стаканы. Снегоходов в то время не было, все привозили на повозках с лошадьми. В центре лыжной трассы еще не было всем известной чаши.

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