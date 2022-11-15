По строительству многоэтажек Карелия попала в верхнюю часть рейтинга регионов России

За январь-ноябрь 2022 года ввод многоквартирных домов застройщиками в Карелии составил 107,8 тыс. кв. метров.

Это на 17% больше аналогичного значения за тот же период 2021 года, сообщает портал ЕРЗ.РФ

По показателю роста ввода многоквартирных домов Карелия заняла 37 место среди регионов России.

В целом жилищное строительство в республике с учетом индивидуальных домов увеличилось на 12,7%.