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По темпам роста доходов бюджета Карелия опережает среднероссийский показатель

Новости. Экономика
14:32, 26 Ноября 2021
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

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Темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в Карелии — почти вдвое больше, чем в среднем по России, сообщили в правительстве Карелии.

Поступление налоговых и неналоговых доходов Республики Карелия за 9 месяцев 2021 года в 1,5 раза превысило уровень аналогичного периода 2020 года. Это не только позволяет говорить об успешном завершении финансового года, но и свидетельствует о благоприятной динамике экономических показателей региона.

На 1 октября 2021 года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Карелии в сумме 27,8 млрд.рублей, выполнив годовой прогноз поступлений на 77%, а по состоянию на 24 ноября 2021 года — уже на 94%.

Тенденция ежегодного прироста собственных доходов бюджета Республики Карелия отмечается на протяжении последних 5 лет, за исключением «пандемийного» 2020 года. Объем поступлений в бюджет Карелии вырос в два раза. Для сравнения, если в 2016 году поступило 19,7 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, то в 2021 году ожидается уже 39,6 млрд. рублей.

Достижение высоких результатов во многом стало возможно благодаря грамотным и оперативным управленческим решениям, которые принимались на республиканском уровне. Таким примером могут служить программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, представители которого в большей степени пострадали от ограничительных мер, связанных с пандемией короновируса.

Благодаря, в том числе принятым мерам, Карелии удалось не просто сохранить прежний уровень налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, но и увеличить его за 9 месяцев 2021 года на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Достигнутые результаты в значительной степени характеризуют положение Республики Карелия в общем перечне субъектов Российской Федерации.

Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Карелия опережает среднероссийский показатель (в среднем по Российской Федерации рост по итогам 9 месяцев т. г. составил 27,9%, по Республике Карелия —  49,8%).

По темпам роста доходов среди субъектов Российской Федерации  Республика Карелия занимает 8 место. По Северо-Западному федеральному округу — 2 место.

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