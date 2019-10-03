По трассе на Мурманск идет снег (ВИДЕО)

Водители предупреждают всех автомобилистов, которые собираются ехать в Мурманск, что по трассе уже идет снег.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель опубликовал видео, на котором запечатлел заснеженную трассу на Мурманск.

"В сторону Мурманска снег, аккуратней кто планирует ехать в те края, - предупредил водитель. - До Пушного нормальная дорога, а после него снег идёт и наледь на дороге".