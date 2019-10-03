По трассе на Мурманск идет снег (ВИДЕО)

Новости по теме
Загрузка...
Водители предупреждают всех автомобилистов, которые собираются ехать в Мурманск, что по трассе уже идет снег.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель опубликовал видео, на котором запечатлел заснеженную трассу на Мурманск.
"В сторону Мурманска снег, аккуратней кто планирует ехать в те края, - предупредил водитель. - До Пушного нормальная дорога, а после него снег идёт и наледь на дороге".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
02.10.2019 11:21
Обществоведение
Строительство электролинии к защитному павильону "Бесовы следки" затронуло стоянку древнего человека.
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
30.09.2019 15:29
30.09.2019 12:41
Чтиво
01.10.2019 13:50
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
25.09.2019 16:02
Медиа
02.10.2019 12:03
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии