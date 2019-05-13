По улицам Петрозаводска проедет "Экомобиль" и соберет ртутьсодержащие отходы

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В четверг 16 мая горожане могут присоединиться к очередной акции по сбору ртутьсодержащих отходов, сообщили в администрации Петрозаводска.
В "Экомобиль" принимают не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Как сдавать:
- собрать до пяти предметов с ртутью (пять ламп/четыре лампы + один градусник/пять градусников и т.п.);
- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань);
- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля";
- принести собранные предметы в "Экомобиль".
Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".
Обращаемся к петрозаводчанам с просьбой не упустить шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.
Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".
Справки по телефону в администрации города 71-35-66.
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