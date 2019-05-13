По улицам Петрозаводска проедет "Экомобиль" и соберет ртутьсодержащие отходы

В четверг 16 мая горожане могут присоединиться к очередной акции по сбору ртутьсодержащих отходов, сообщили в администрации Петрозаводска.

В "Экомобиль" принимают не более пяти ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Как сдавать:

- собрать до пяти предметов с ртутью (пять ламп/четыре лампы + один градусник/пять градусников и т.п.);

- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань);

- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля";

- принести собранные предметы в "Экомобиль".

Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Обращаемся к петрозаводчанам с просьбой не упустить шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.

Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".

Справки по телефону в администрации города 71-35-66.