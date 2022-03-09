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По улицам Петрозаводска в воскресенье проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль»

Новости. Общество
13:46, 19 Марта 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Расписание традиционно включает 23 остановки в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 20 марта «Сбормобиль» и «Металлмобиль» в Петрозаводске выйдут на свой привычный маршрут. Волонтёры примут у горожан вторсырьё. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех инициативах экозащитников. Так, 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу.

Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. можно в специально организованных для этого пунктах.

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