По уникальным дорогам Карелии прошел ралли-спринт для экипажей из разных регионов России

Второй этап Чемпионата Карелии состоялся в Олонецком районе.
О проведении этапа Чемпионата Карелии по ралли-спринту «Михайловское» в Олонецком районе рассказали в республиканском Центре спортивной подготовки.
В соревнованиях участвовало около 40 экипажей из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Вологодской областей и других регионов страны. Общая дистанция ралли составила около 80 км, из них 60 км — так называемых «боевых».
«Интерес к уникальным по рельефу дорогам Карелии не пропадает! Стартовали и финишировали в светлое время суток и при отличной погоде! И по спортивному календарю удобно, можно не только поучаствовать в соревновании, но и потренироваться перед финалами других серий», — рассказали участники ралли, отметив отличную организацию соревнований со стороны Федерации автомобильного спорта Карелии и местных властей.
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