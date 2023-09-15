По уникальным дорогам Карелии прошел ралли-спринт для экипажей из разных регионов России

Второй этап Чемпионата Карелии состоялся в Олонецком районе.

О проведении этапа Чемпионата Карелии по ралли-спринту «Михайловское» в Олонецком районе рассказали в республиканском Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях участвовало около 40 экипажей из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Вологодской областей и других регионов страны. Общая дистанция ралли составила около 80 км, из них 60 км — так называемых «боевых».

«Интерес к уникальным по рельефу дорогам Карелии не пропадает! Стартовали и финишировали в светлое время суток и при отличной погоде! И по спортивному календарю удобно, можно не только поучаствовать в соревновании, но и потренироваться перед финалами других серий», — рассказали участники ралли, отметив отличную организацию соревнований со стороны Федерации автомобильного спорта Карелии и местных властей.