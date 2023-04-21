Самые актуальные тенденции рынка труда республики можно узнать на мероприятиях ярмарки.

В пятницу, 23 июня, по всей Карелии пройдет общероссийская ярмарка трудоустройства.



«Всем, кто заинтересован в поиске достойной и высокооплачиваемой работы, в повышении профессионального статуса, подработках для студентов и школьников – на ярмарку», - сообщили в региональном Управлении труда и занятости.



Подробнее об этом в эфире Центра управления нашим регионом рассказал начальник отдела Управления труда и занятости Юрий Борисов.