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По всей Карелии пройдет общероссийская ярмарка трудоустройства

Новости. Общество
12:43, 20 Июня 2023
фото: © ЦУР

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Самые актуальные тенденции рынка труда республики можно узнать на мероприятиях ярмарки.

В пятницу, 23 июня, по всей Карелии пройдет общероссийская ярмарка трудоустройства.

«Всем, кто заинтересован в поиске достойной и высокооплачиваемой работы, в повышении профессионального статуса, подработках для студентов и школьников – на ярмарку», - сообщили в региональном Управлении труда и занятости.

Подробнее об этом в эфире Центра управления нашим регионом рассказал начальник отдела Управления труда и занятости Юрий Борисов.

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