По высоте снежного покрова Петрозаводск обогнал все районы Карелии

Карельская столица лидирует как минимум с 10-сантиметровым отрывом.

По данным сулажгорской метеостанции, за сутки — с 9 утра 16 декабря до 9 утра 17 декабря высота снежного покрова в Петрозаводске увеличилась с 13 до 22 антиметров, сообщил паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Петрозаводск лидирует как минимум с 10-сантиметровым отрывом от почти всех остальных карельских метеостанций, отметили в источнике.



Так, лишь на Валаамской метеостанции снега лежит 16 сантиметров, а на большинстве остальных метеостанций высота снежного покрова составляет от 8 до 12 сантиметров.



Но кое-где высота снежного покрова еще меньше: в селе Гридино Кемского района она составляла вчера, 16 декабря, только 4 сантиметра, а в Сегеже сегодня, 17 декабря, зафиксировали лишь 2 сантиметра.

Ранее сообщалось о переменчивом характере карельской погоды, который она покажет в течение текущей недели. Так, в республике ожидаются интенсивные осадки, усиление ветра с метелями и кратковременное повышение температуры воздуха в юго-западных районах.