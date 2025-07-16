«По закону Архимеда»: каждый седьмой житель Карелии спит после обеда на работе

Трудоустроенное население республики предпочитает с умом тратить свободное время.

После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать, гласит народная мудрость. Аналогичной точки зрения придерживаются порядка 15% трудоустроенных жителей Карелии, предпочитающих высыпаться после плотного приёма пищи или даже вместо него, выяснили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

Чаще всего этим «грешат» сотрудники IT-сферы, а вот бухгалтеры и финансисты крайне редко тратят время на подобные «развлечения».

— При этом 76% жителей республики регулярно отвлекаются на мессенджеры. Ответы на личные сообщения — самая распространённая активность у местных респондентов во время работы. Популярностью пользуются также походы по делам (посещение врачей, банков, госучреждений). Им посвящают время 29% опрошенных, — рассказали эксперты.