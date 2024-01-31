«По закону счастья», — Илья Раковский рассказал школьникам о своих правилах жизни

В школе №55 Петрозаводска прошла интерактивная сессия для учеников «Привычка учиться: изучаем образовательные стратегии взрослых».

На этой неделе в стенах самой большой в Карелии школы — № 55 в Петрозаводске — прошла III интерактивная сессия для учеников 9 и 11 классов «Привычка учиться: изучаем образовательные стратегии взрослых». Об этом в личном профиле рассказала директор уреждения Римма Ермоленко.

О своих «стратегиях» рассказывал Илья Владимирович Раковский — заместитель председателя Заксобрания Карелии, председатель Союза рыбопромышленников республики, директор интернет-газет.

Гость поделился со школьниками личными правилами жизни и работы. Так, Илья Владимирович посоветовал юным слушателям выбирать профессию как любимое дело, по закону счастья: чтобы с радостью идти на работу и с радостью возвращаться домой.

Каждый день — это шаг вперед, уверен гость.

Планировать время нужно так, чтобы решая задачи, выдержать нагрузку и самому «не завалиться». Выбирать увлечения, которые развивают.

Кроме того, в процесс непрерывного образования стоит вовлечь свою семью и близких, поделился спикер.

По его словам, также важно дорожить своим городом и выбирать любимые места.

И, конечно, пробовать, действовать, дерзать — именно так интересно жить!