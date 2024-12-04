«С Богом в душе и с просьбой о защите»: икона в нагрудном кармане спасла бойца СВО от смерти

Родовая традиция и вера в Бога помогли мужчине остаться в живых.

Реальный случай, который произошел с бойцом в зоне СВО, рассказали в паблике Подслушано Сегежа.

В одном из боев боец с позывным Смелый положил в нагрудный карман книжку-иконку, как делали его предки, которые прошли всю Великую отечественную войну и оба вернулись домой живыми.

«Они оба с Победой домой вернулись. Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — говорит боец», — поделился Смелый.

Во время обстрела его посекло осколками и один из них попал в область сердца, но не достиг жизненно-важного органа, а застрял в обложки иконы. Врачи в госпитале не могли поверить своим глазам, когда увидели это. Родовая традиция и вера в Бога спасли жизнь мужчины.