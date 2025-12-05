РЕКЛАМА
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30 Статьи
Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08

Самые читаемые новости за 5 декабря

22:20

Лариса Долина вернет все деньги Полине Лурье после скандала с мошенничеством

22:10

В России распространяется гонконгский грипп A(H3N2)

22:00

Новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске

21:30

Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

20:25

50-летний ефрейтор из Прионежья погиб на СВО

20:01

Молодой водитель иномарки насквозь пробил забор в Петрозаводске

19:34

Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

18:58

В Нацбанке рассказали, сколько банковских карт находится у жителей Карелии

18:35

Россияне назвали самые значимые для себя книги

18:11

Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

17:42

Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной

17:20

Снег с дождём накроет Карелию 6 декабря

17:03

В Петербурге прошел завершающий этап Сбер Бизнес-Феста

16:55

Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»

16:45

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

16:32

В широкий прокат вышел историко-приключенческий боевик «Волчок»

16:25

Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру

16:18

Глава Карелии обозначил ключевые задачи перед региональным отделением Российского военно-исторического общества на 2026 год

16:10

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

16:02

Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

15:46

Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

15:32

В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

15:11

Бывшему главе администрации Лахденпохского района дали условный срок за махинации с квартирами

14:54

В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

14:40

Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

14:27

Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

14:14

Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

14:08

Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

14:02

Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

13:47

Чиновники и экоактивисты рассказали, что ждет раздельный сбор мусора в Карелии

13:34

Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

13:18

Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

13:02

Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

12:46

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

12:32

В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

12:16

В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

12:01

Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

11:48

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

11:38

В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

11:19

В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

10:57

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

10:30

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

10:20

На Карелию надвигаются снегопады

10:10

3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

09:48

Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

09:31

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

09:15

В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

08:59

В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

08:39

Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

08:22

Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО

08:00

В Ладвинской школе появился симулятор трактора «Беларусь»

07:44

Карельская боксёрша Валентина Галаган вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе

07:20

В России могут начать штрафовать водителей электросамокатов

07:02

«Сидел и умирал»: неизвестные выбросили кота в колодец дома на окраине Петрозаводска

06:41

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

00:13
Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе
05 декабря, 18:58 Общество
Стало известно, по какой причине пострадавшая при пожаре на Университетской улице семья не смогла забрать питомца домой.

фото: © Биг Алерт, МЧС по Карелии

Хозяева собаки У́мы, которую волонтёры нашли после пожара на Университетской улице в Петрозаводске, не смогли забрать её обратно из-за проблем со здоровьем. Об этом изданию «Губерния Daily» рассказал глава семьи Эдуард.

Как оказалось, мать и супруга мужчины серьёзно пострадали при пожаре — из-за полученных ожогов и переломов женщины очень плохо ходят, поэтому возможности заниматься питомцем у них нет. Кроме того, в квартире, которую арендовали погорельцы, запрещено жить с домашними животными.

— Сейчас нам её не взять, по-простому некуда — квартира съёмная, а хозяева не разрешили. На пожаре пострадали мама и жена — по здоровью не сможем смотреть за Умой: ожоги, переломы, даже ходить сейчас надо осторожно. Просто поймите, нет сейчас возможности (ни крыши, ни денег, ни здоровья), чтобы её взять и уделять должное внимание, — объяснил Эдуард.

Он также сказал, что семья ни в коем случае не отказывается от своей четвероногой подруги и надеется воссоединиться с ней в будущем.

— Мы не отказывались от Умы! И просили взять на передержку, а не отдавать. Это член нашей семьи. Ищем через знакомых, кто смог бы взять, пока восстанавливаемся. Мы сами не хотим отдавать незнакомым людям, переживаем за неё. Нам даже не дали встретиться с нашей собакой — её просто увезли. Заводчица Светлана не захотела показывать собаку, сказала, что для неё это будет стресс. А теперь вот такие новости и комментарии, — рассказал мужчина.

В семье Эдуарда помимо Умы жили ещё две собаки — Сара и Мэга. Во время пожара лабрадору Саре удалось выбежать на улицу и остаться в живых. Мэга, которая до последнего оставалась с хозяевами, к сожалению, погибла.

Напомним, вечером 26 ноября в таунхаусе на улице Университетской, 13 в Петрозаводске начался пожар, площадь которого достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия пострадали две женщины — у одной из них медики констатировали переломы, а у второй — ожоги верхних отделов тела, включая дыхательные пути.

