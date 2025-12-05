Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

Стало известно, по какой причине пострадавшая при пожаре на Университетской улице семья не смогла забрать питомца домой.

Хозяева собаки У́мы, которую волонтёры нашли после пожара на Университетской улице в Петрозаводске, не смогли забрать её обратно из-за проблем со здоровьем. Об этом изданию «Губерния Daily» рассказал глава семьи Эдуард.

Как оказалось, мать и супруга мужчины серьёзно пострадали при пожаре — из-за полученных ожогов и переломов женщины очень плохо ходят, поэтому возможности заниматься питомцем у них нет. Кроме того, в квартире, которую арендовали погорельцы, запрещено жить с домашними животными.

— Сейчас нам её не взять, по-простому некуда — квартира съёмная, а хозяева не разрешили. На пожаре пострадали мама и жена — по здоровью не сможем смотреть за Умой: ожоги, переломы, даже ходить сейчас надо осторожно. Просто поймите, нет сейчас возможности (ни крыши, ни денег, ни здоровья), чтобы её взять и уделять должное внимание, — объяснил Эдуард.

Он также сказал, что семья ни в коем случае не отказывается от своей четвероногой подруги и надеется воссоединиться с ней в будущем.

— Мы не отказывались от Умы! И просили взять на передержку, а не отдавать. Это член нашей семьи. Ищем через знакомых, кто смог бы взять, пока восстанавливаемся. Мы сами не хотим отдавать незнакомым людям, переживаем за неё. Нам даже не дали встретиться с нашей собакой — её просто увезли. Заводчица Светлана не захотела показывать собаку, сказала, что для неё это будет стресс. А теперь вот такие новости и комментарии, — рассказал мужчина.

В семье Эдуарда помимо Умы жили ещё две собаки — Сара и Мэга. Во время пожара лабрадору Саре удалось выбежать на улицу и остаться в живых. Мэга, которая до последнего оставалась с хозяевами, к сожалению, погибла.

Напомним, вечером 26 ноября в таунхаусе на улице Университетской, 13 в Петрозаводске начался пожар, площадь которого достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия пострадали две женщины — у одной из них медики констатировали переломы, а у второй — ожоги верхних отделов тела, включая дыхательные пути.