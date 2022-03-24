«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс

Девять жителей республики отправились для участия в спецоперации.

Об отправке отряда из Карелии на Донбасс сообщил ближе к полуночи 24 марта руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Только что проводил на поезд отряд добровольцев. Девять наших земляков, которые не по контракту, не по понуждению, а по зову сердца едут на Донбасс», - пишет Парфеников.

Как рассказал глава Карелии, за час до отправки поезда он встретился с добровольцами, поговорил с ними по душам о добровольчестве, о мире и войне, о родине - кто-то местный, кто-то родился в Пскове, кто-то в Крыму, кто-то из Донецка. У многих за плечами горячие точки- Южная Осетия, Чечня, Сирия.

«Понимаю и принимаю их желание быть в строю, на передовой. Подняли сто грамм за возвращение и за победу. Душой и сердцем с каждым из этих мужиков. Храни вас Бог!» - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии - 29-летний Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети, 19-летний Кирилл Некрасов, 21-летний Никита Ерошкин и 23-летний Павел Самохин.