здоровье работа экология
реклама на сайте
В построенном доме ЖК «Флотилия» остались свободные квартиры по минимальной цене
30.06.2025 09:19
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025 17:50

«Победа» обжаловала решение суда об увеличении габаритов ручной клади

Новости. Общество
09:48, 03 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Перевозчик успел подать апелляцию за день до крайнего срока.

Авиакомпания «Победа» подала апелляцию на решение Щербинского суда Москвы, который обязал перевозчика увеличить допустимые размеры ручной клади. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Напомним, суд 2 июня постановил, что бесплатно можно провозить сумку размером не менее 36×30×27 см весом от 5 кг, а также пакеты дьюти-фри от 24×32 см.

Сейчас у «Победы» действуют более строгие ограничения — 4×36×30 см для ручной клади и 10×10×5 см для покупок из дьюти-фри. Авиакомпания должна была внести изменения в течение месяца после вступления решения в силу, но успела подать жалобу за день до этого срока.

Судебный процесс, инициировала прокуратура. В надзорном ведомстве считают, что действующие нормы «Победы» ущемляют права пассажиров.

Авиакомпания в свою очередь ссылается на федеральные авиаправила, которые требуют учитывать безопасность размещения вещей в салоне. Ранее Верховный суд указал, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2025, 09:50
На Земле началась магнитная буря
01.07.2025, 20:30
Популярная ягода резко подешевеет в России в ближайшее время
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
01.07.2025, 08:40
Большая часть лесов Карелии сдана в аренду лесозаготовителям
29.06.2025, 17:45
Только треть студентов ПетрГУ сможет учиться в вузе бесплатно
01.07.2025, 12:25
Карельский город вошел в ТОП самых дорогих в России направлений для отдыха

Аналитика

02.07.2025 18:15
Расследование
Удар током, кома, потеря ноги: шокирующие подробности ЧП с подростком в Петрозаводске
«Столице на Онего» стали известны новые обстоятельства трагедии 23 июня. Мы также пообщалась с отцом 14-летнего Демьяна, который отправил нам ранее неопубликованные фото и видео с места происшествия.
Баланс экономики и экологии: правда и мифы о лесозаготовках в Карелии
27.06.2025 11:54
Вакцин нет? Что происходит в Карелии с прививками от опасных заболеваний
23.06.2025 10:40
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025 17:25
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
29.06.2025 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение