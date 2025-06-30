«Победа» обжаловала решение суда об увеличении габаритов ручной клади

Перевозчик успел подать апелляцию за день до крайнего срока.

Авиакомпания «Победа» подала апелляцию на решение Щербинского суда Москвы, который обязал перевозчика увеличить допустимые размеры ручной клади. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Напомним, суд 2 июня постановил, что бесплатно можно провозить сумку размером не менее 36×30×27 см весом от 5 кг, а также пакеты дьюти-фри от 24×32 см.

Сейчас у «Победы» действуют более строгие ограничения — 4×36×30 см для ручной клади и 10×10×5 см для покупок из дьюти-фри. Авиакомпания должна была внести изменения в течение месяца после вступления решения в силу, но успела подать жалобу за день до этого срока.

Судебный процесс, инициировала прокуратура. В надзорном ведомстве считают, что действующие нормы «Победы» ущемляют права пассажиров.

Авиакомпания в свою очередь ссылается на федеральные авиаправила, которые требуют учитывать безопасность размещения вещей в салоне. Ранее Верховный суд указал, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права.