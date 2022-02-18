Победа российских лыжников вызвала восторг главы Карелии

фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

Глава республики Артур Парфенчиков выразил радость по поводу выступления россиян на Олимпиаде.

Артур Парфенчиков остался доволен выступленим лыжников из России на Олимпиаде. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

«Лучшие! Сильнейшие! Иван Якимушкин уступил только чемпиону Александру Большунову, обогнав весь мир. Потрясающая гонка, столько эмоций! Но надо ещё оставить силы на завтра — в 7 утра наша хоккейная сборная играет в финале! Думаю, страна завтра встанет рано!», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин.