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Победа российских лыжников вызвала восторг главы Карелии

Новости. Спорт
12:40, 19 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

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Глава республики Артур Парфенчиков выразил радость по поводу выступления россиян на Олимпиаде.

Артур Парфенчиков остался доволен выступленим лыжников из России на Олимпиаде. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

«Лучшие! Сильнейшие! Иван Якимушкин уступил только чемпиону Александру Большунову, обогнав весь мир. Потрясающая гонка, столько эмоций! Но надо ещё оставить силы на завтра — в 7 утра наша хоккейная сборная играет в финале! Думаю, страна завтра встанет рано!», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-19 13:22:23
Мурманская, Оренбургская области и другие регионы заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР.
А почему мы молчим ?
Давайте хоть выразим восторг другим регионам.
Гость
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