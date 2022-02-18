Победа российских лыжников вызвала восторг главы Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков выразил радость по поводу выступления россиян на Олимпиаде.
Артур Парфенчиков остался доволен выступленим лыжников из России на Олимпиаде. Об этом глава республики сообщил в соцсети.
«Лучшие! Сильнейшие! Иван Якимушкин уступил только чемпиону Александру Большунову, обогнав весь мир. Потрясающая гонка, столько эмоций! Но надо ещё оставить силы на завтра — в 7 утра наша хоккейная сборная играет в финале! Думаю, страна завтра встанет рано!», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин.
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