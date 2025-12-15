«Победа» запускает услугу перевозки питомца на соседнем кресле

Ранее мы сообщали , что субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям.

Новая услуга позволяет разместить переноску с животным на кресле у иллюминатора, при этом владелец обязан занять соседнее среднее место в одном ряду, сообщает официальный сайт авиакомпании. Это решение обеспечивает больше комфорта как для самого пассажира с питомцем, так и для остальных путешественников. Условия предоставления услуги: — Размеры переноски не должны превышать 55×35×30 см; — Общий вес питомца в переноске — не более 15 кг; — Услуга доступна только при одновременном оформлении с покупкой билета для владельца; — Стоимость услуги стартует от 4999 рублей. Подробная информация об услуге и правилах перевозки доступна на официальном сайте авиакомпании. Параллельно «Победа» вводит в действие новую опцию — увеличенная ручная кладь. Это позволит пассажирам брать на борт больше вещей без необходимости сдавать багаж. Детальные условия также опубликованы на сайте перевозчика. — Мы уверены, что новая услуга расширит наш сервис и будет востребована среди тех, кто предпочитает путешествовать с питомцами, — отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании. Авиакомпания «Победа» — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Авиакомпания «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») с сегодняшнего дня расширяет сервис для пассажиров, путешествующих с домашними животными. Теперь клиенты компании могут оформить для питомца отдельное место в салоне самолёта за дополнительную плату.

