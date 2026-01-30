Победителей конкурса городской иллюминации выбрали в Петрозаводске

Подведены итоги конкурса новогодней иллюминации «Волшебный свет — 2026». (0+)
Представители бизнеса, муниципальные учреждения и группы инициативных граждан совместно с управляющими компаниями украшали свои здания и территории.
Всего на участие в конкурсе поступило 112 заявок.
Победителей и лауреатов определили в семи номинациях, среди которых — «Лучшее оформление предприятий торговли», «Лучшая ёлка», «Зимнее вдохновение (школы и детские сады)», «Лучшее оформление многоквартирного дома и территории», «Новогодняя гирлянда».
Так, в номинации «Зимнее вдохновение (школы и детские сады)» места распределились следующим образом:
1 место: МОУ «Лицей № 1», 1г класс
2 место: МДОУ «Центр развития ребенка — Детский сад № 121 «Умничка», корпус 2
3 место: МДОУ «Детский сад № 114 «Лесовичок».
А в номинации «Лучшее оформление многоквартирного дома и территории» на первом месте — инициативная группа жильцов дома по ул. Мончегорская, д. 31, на втором — Совет МКД по ул. Ровио, д. 38, третье место у «Аквамирин-сервис», пер. Озерный, д. 2. Полный список победителей и лауреатов можно посмотреть по ссылке на странице Администрации города. Всем им вручат призы и дипломы.
