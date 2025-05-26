Победителем «бесконечного забега» вновь стал Алексей Белоусов

В этом году он пробежал на 20 кругов меньше, чем в прошлом.

8 июня завершился Ptz Backyard Ultra 2025. По-другому, бесконечный забег. Соревнования проходили во второй раз.



Напомним, согласно правилам, спортсмены каждый час начинали новый круг длиной 6,7 км. Когда завершить свою личную дистанцию, решали сами.





В итоге победитель Алексей Белоусов пробежал 39 кругов (261 км 534 м). То есть его забег продолжался 39 часов. Рекорд прошлого года он не повторил. Тогда он пробежал 59 кругов. На втором месте в этом году вновь петерозаводчанин Дмитрий Климов. Он продержался 38 кругов. На третьей позиции Евгений Голубчиков из Томска. Он пробежал 35 кругов.



Среди женщин самые выносливые — Ксения Тихомирова и Ирина Никифорова. Они пробежали 167 км 650 м (25 кругов). Их забег перевалил за сутки.



Напомним, в прошлом году был побит всероссийский рекорд по бэкярду, который составляет 49 часов. Официально рекорд не был зарегистрирован, поскольку круг был меньше положенного. В этом организаторы сделали все по правилам. Круг был необходимые 6 км 706 метров, даже на 20 м он получился длиннее.

Фотокорреспондент Людмила Корвякова готовила репортаж со старта соревнований. Смотрите его по ссылке.