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Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Новости. Общество
10:56, 15 Декабря 2021
фото: © sber.pro

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Программа для школьников SberZ от Сбера вошла в перечень утвержденных Министерством просвещения РФ конкурсов на 2021-2022 учебный год, победители которых смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Федеральная программа по развитию предпринимательских талантов для школьников 8–11-х классов SberZ от Сбера вошла в перечень утверждённых Министерством просвещения Российской Федерации интеллектуальных и творческих конкурсов на 2021–2022 учебный год, победители которых смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Минпросвещения России совместно с экспертной группой Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России. Сведения о победителях и призёрах этих соревнований вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Выпускники школ и колледжей, которые стали финалистами и победителями SberZ, получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы на профильные специальности, связанные с экономикой и цифровыми технологиями. Баллы за индивидуальные достижения включаются в общую сумму конкурсных баллов, их количество вузы определяют самостоятельно. Участники следующих сезонов смогут рассчитывать на аналогичные льготы.

Участие в программе бесплатное. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект или даже идея, в ходе программы подростки пройдут цикл создания собственного стартапа — от генерации идеи до запуска. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года: https://sber-z.sberclass.ru/.

«В экономике зарубежных стран около половины инноваций создаётся малыми формами бизнеса, в России — менее четверти. Для того чтобы стимулировать развитие предпринимательства, необходимо создать условия для обучения и популяризации предпринимательства как одной из траекторий развития карьеры с самых ранних лет. Включение SberZ в перечень мероприятий, рекомендуемых Минпросвещения России, несмотря на то что его программа не связана с классическими школьными дисциплинами, говорит о том, что базовые знания о бизнесе и навыки предпринимательства востребованы обществом и экономикой страны», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8–11-х классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников. Лучшие команды представят свой стартап инвесторам, получат ценные подарки и преференции при поступлении в вузы. В 2021 году на участие в акселераторе претендовало 14,5 тысячи школьников из 85 регионов России.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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