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Новости. Общество
19:10, 15 Мая 2018

Победительница "Евровидения" Нетта отказалась приехать в Россию

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8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что для них "гораздо важнее".

Победительница "Евровидения" Нетта Барзилай отказалась приехать в Россию, чтобы принять участие в премии телеканала "Муз-ТВ" "Трансформация". Об этом пишет life со ссылкой на телеграм-канал Super.

Менеджмент 25-летней исполнительницы сообщил, что в день премии у девушки, ставшей в мгновение ока одной из самых востребованных певиц в Европе, запланировано участие в другом мероприятии.

Так, 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что для них "гораздо важнее". Помимо того, артистка обеспокоена тем, что в России не приветствуются гей-шествия.

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Комментарии

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sherhan2
2018-05-15 20:22:50
Кого только в лесу не встретишь....
Неравнодушный
2018-05-15 20:16:44
Вот наглёж. Задвинули нашу Юленьку под шконку, а теперь ещё и издеваются.
Саныч
2018-05-15 20:12:47
Брутта приедет.
sufiyar
2018-05-15 19:18:10
 Я бы ей ваще запретил въезд в Россию
Гость
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