Победительница "Евровидения" Нетта отказалась приехать в Россию

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8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что для них "гораздо важнее".
Победительница "Евровидения" Нетта Барзилай отказалась приехать в Россию, чтобы принять участие в премии телеканала "Муз-ТВ" "Трансформация". Об этом пишет life со ссылкой на телеграм-канал Super.
Менеджмент 25-летней исполнительницы сообщил, что в день премии у девушки, ставшей в мгновение ока одной из самых востребованных певиц в Европе, запланировано участие в другом мероприятии.
Так, 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что для них "гораздо важнее". Помимо того, артистка обеспокоена тем, что в России не приветствуются гей-шествия.
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