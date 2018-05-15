Победительница "Евровидения" Нетта отказалась приехать в Россию

8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что для них "гораздо важнее".

Победительница "Евровидения" Нетта Барзилай отказалась приехать в Россию, чтобы принять участие в премии телеканала "Муз-ТВ" "Трансформация". Об этом пишет life со ссылкой на телеграм-канал Super.

Менеджмент 25-летней исполнительницы сообщил, что в день премии у девушки, ставшей в мгновение ока одной из самых востребованных певиц в Европе, запланировано участие в другом мероприятии.

Так, 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что для них "гораздо важнее". Помимо того, артистка обеспокоена тем, что в России не приветствуются гей-шествия.