Победительница на выборах главы в поселке Амбарный отказалась занимать свое кресло

Уверенно выигравшая выборы петрозаводчанка Вероника Свирская от Партии пенсионеров не захотела занимать кресло, за которое боролась.
«Столица» уже рассказывала о мини-сенсации, которая произошла на выборах в Амбарнском поселении Лоухского района, где, не проводя никакую агитацию, главой стала кандидат от Партии пенсионеров петрозаводчанка Вероника Свирская. Она уверенно обошла москвичку от «Зеленых» Анастасию Макарову, которая как раз вела агитацию. Обошла, чтобы в итоге отказаться от победы.
И это не шутка. Свирская, которую называли техническим кандидатом, добровольно отказалась от победы. Теперь в Амбарном пройдут новые выборы.
Как рассказали «Столице на Онего» в ЦИК Карелии, новую дату местный совет назначил на 21 декабря 2025 года. Выдвижение кандидатов начнется за 47 дней до этой даты. И на этот раз, как стало известно нашему изданию, на должность главы будут претендовать местные кандидаты.
