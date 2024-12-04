Три месяца ареста грозят судимому за побои жителю Карелии, который продолжает поколачивать бывшую жену

Житель Кондопоги стал фигурантом двух уголовных дел за побои, потерпевшая - бывшая жена.

Полиция Кондопоги расследует два уголовных дела о побоях. Подозреваемый — местный житель, который конфликтует с бывшей супругой.

Как рассказали в пресс-службе МВД, проживают мужчина и женщина отдельно, однако периодически видятся. В один из дней кондопожанин вступил в словесную перепалку со своей бывшей женой. А для подкрепления аргументов, как выяснили дознаватели, ударил ту кулаком в лицо, сдавил колено. Через несколько дней ситуация повторилась — женщина вновь испытала физическую боль.

Выяснилось, что агрессор ранее привлекался к административной ответственности за побои — их он причинял той же потерпевшей, а также имеет судимость.

Кондопожанину грозит до трех месяцев ареста, сообщили в МВД Карелии.