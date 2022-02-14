Побоями закончился ремонт в квартире жителей райцентра Карелии

Жительница Медвежьегорска сделала замечание сожителю из-за неубранного мусора и получила удар в грудь.

В медвежьегорскую полицию обратилась 36-летняя горожанка. Она сообщила, что ее избили. Участковый уполномоченный выяснил детали произошедшего, сообщили в МВД Карелии.

Женщина возвращалась домой с работы и увидела, что ее сожитель не убрал строительный мусор после ремонта входной двери. Тогда она высказала мужчине претензии по этому поводу и начался конфликт. По версии дознания, в ходе ссоры 47-летний житель Медвежьегорска ударил избранницу рукой в область грудной клетки. Впоследствии потерпевшая обратилась в больницу, врачи диагностировали у нее кровоподтек.

Полицейский выяснил, что такое происходит не в первый раз и подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за побои.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Сортавале местного жителя, угрожавшего убить свою жену и ударившего ее по спине, под конвоем доставили на зону.