«Побольше бы таких сотрудников полиции»: автоинспекторы помогли водителю в Карелии

Полицейских Сегежского района поблагодарили в сети, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, на обочине трассы «Кола», у поворота на Сегежу, сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании заметили автомобиль.

Дорожные полицейские остановились и спросили у водителя, не нужна ли ему помощь. Тот объяснил, что едет с семьёй в Лоухский район, а машина сломалась.

Инспекторы ДПС вместе с водителем устранили неисправность автомобиля, и семья продолжила путь.

Позже путешественники написали об этом случае в соцсети. Они тепло поблагодарили автоинспекторов за отзывчивость.

«Побольше бы таких сотрудников полиции», — пожелала автор поста.