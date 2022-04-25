Почему бесконечный ремонт Нацбиблиотеки Карелии не может закончиться и требует очередных миллионных затрат

Нацбиблиотека Карелии получит 28 млн рублей из региональной казны на ликвидацию протечек, зафиксированных на территории объекта.

Ситуация примечательна тем, что ремонт предстоит выполнять в очередной раз и к тому же в относительно недавно реконструированном здании. Изначально запланированные работы завершились в 2017 году: корпус библиотеки был отремонтирован, у него появилась пристройка.

Здание на улице Пушкинская в Петрозаводске в свое время посещал экс-министр культуры России Владимир Мединский. «Реставрация проведена, на мой взгляд, с большим уважением к тому историческому зданию, где располагается библиотека», — заявил в тот день федеральный чиновник. Однако затем что-то пошло не так — отремонтированное за большие государственные деньги здание начало стремительно разрушаться.

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