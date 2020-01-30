Почему книги – это "лучшие друзья" ребёнка

Для ребёнка очень важно полноценно и правильно развиваться.

Именно поэтому чтение книг нельзя исключать из его ежедневного досуга. С их поиском проблем не возникнет. Приобрести развивающие книги и игр можно в интернет-магазине по ссылке fun-tun.ru. Ассортимент и цены приятно удивят. Если уж средств нет совсем, то в сети материала предостаточно. Всегда можно отыскать альтернатива. Хотя в монотонном перелистывании страниц есть некоторое "волшебство".



Любому родителю важно, чтобы его чадо росло любопытным, активным и стремилось к познанию, в результате чего достигло больших успехов в жизни. Начать стоит именно с чтения. Это досуг крайне полезный, но при этом доступный всем и каждому. Кроме того, дети очень любят, когда им читают. Это своеобразная связь между поколениями. Совместное чтение очень сближает.



Почему книгу можно назвать "лучшим другом"? Прежде ввиду того, что она значительно расширяет кругозор малыша. Таковая помогает ему понять, что такое "хорошо" и "плохо". Книга знакомит ребёнка с окружающим миром и предметами. Таковая формирует читательский вкус и предпочтения. Кроме того, чтение развивает образное и логическое мышление, а ещё в разы расширяет словарный запас.



В процессе чтения, включается фантазия, память и воображение. Ещё книги учат составлять предложения и излагать свою мысль. Перечень положительных моментов далеко не счерпывающий. Однако уже понятно, что читать важно и нужно, причём на постоянной основе.



Дети, которым родители читают регулярно, понимают, какова структура произведения. Они учатся слушать, что крайне пригодится в реальной жизни. Это процесс более глубокого познания своего родного языка. Важно привить ребёнку привычку читать. В этом случае у малыша гораздо больше шансов стать грамотным человеком по жизни.



Психологи говорят о том, что дети, которым в детстве много читали, более эмоционально уравновешенные и уверены в себе. В момент чтения формируется тесный неразрывный контакт. Малыш ощущает безопасность и защищённость. У него формируется правильное и нравственное отношение к окружающему миру и жизни. Не стоит лишать собственное чадо радости чтения. Это база для светлого будущего. Досугу не нужно уделять много времени. Отыскать в своём плотном графике четверть часа может каждый. Главное, желание и мотивация.

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