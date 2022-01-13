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Почему лоббирование молочной бизнес-империи Василия Попова окончательно добьет местное «Яблоко»?

Новости. Общество
15:34, 14 Января 2022
фото: instagram.com/omkpopov/

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«Столица на Онего» открывает новую рубрику «Честный взгляд», в которой будет анализировать факты, события и явления, вызвавшие в Карелии широкий общественный резонанс.

По итогам прошлого года это, безусловно, молочный скандал, превратившийся в большую рекламную кампанию «Олонецкого молочного комбината». Давайте честно разберемся, кто за всем этим стоит и почему отказ государства спонсировать бизнес-империю живущего в Финляндии Василия Попова и местное отделение партии «Яблоко», обернулся против властей Карелии.

Почти сразу же после проигранных осенних выборов, Эмилия Слабунова неожиданно вновь стала эпицентром политических событий в республике. Коммерческий холдинг эмигрировавшего в Финляндию «яблочника» Василия Попова, состоящий из Олонецкого молочного комбината и сети магазинов «Олония», оказался неподготовленным к неминуемому повышению цен и попал в финансово-экономический кризис. Ответственными за него практически сразу назначили республиканские власти, хотя их «вина» состояла только в том, что государственные молочные хозяйства перестали продавать свою продукцию ниже себестоимости.

Валерий Поташов / Столица на Онего

Не секрет, что многие годы именно на низких закупочных ценах строилась бизнес-модель ОМК и «Олонии» - из дешевого, но очень качественного карельского молока комбинат изготавливал готовую продукцию, которая по соотношению «цена-качество» заметно выигрывала у «молочки» из федеральных сетевых магазинов. Ситуация не менялась даже во время битвы Попова с Худилайненом.

Но законы рынка безжалостны, и, в конце концов, вопрос встал ребром: либо республика поднимает цены на молоко и дает своему молочно-животноводческому комплексу возможность развиваться (а его работникам – получать больше денег), либо продолжает спонсировать Попова, его бизнес-империю и местное «Яблоко».  Естественно, выбрали первое.

Подробнее читайте в материале «Лоббизм крепчает».

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Комментарии

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Teатральный критик
2022-01-14 17:06:13
У васи с таким же климатом плохи дела. У фрау эмми запасной аэродром в це эуропе с детьми и внуками. А вот у гали будут проблемы.
Изя
2022-01-14 16:24:31
Слабуновой Респект , так держать !!!)))) :)
Teатральный критик
2022-01-14 16:16:09
Да не смешите. Как хозяин решит, такой и будет кофей со сливками.
Горожанин
2022-01-14 16:14:42
Да куда уж этим маленьким уютным магазинчикам в шаговой доступности тягаться с "сетевиками"! Конечно добьют, кто бы сомневался. А "Яблоко" тут "за уши" притянуто...
Экcперд
2022-01-14 16:01:11
Лучше бы рубрику честный модератор открыли. Где комменты про спикера ?
Гость
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