Почему лоббирование молочной бизнес-империи Василия Попова окончательно добьет местное «Яблоко»?

«Столица на Онего» открывает новую рубрику «Честный взгляд», в которой будет анализировать факты, события и явления, вызвавшие в Карелии широкий общественный резонанс.

По итогам прошлого года это, безусловно, молочный скандал, превратившийся в большую рекламную кампанию «Олонецкого молочного комбината». Давайте честно разберемся, кто за всем этим стоит и почему отказ государства спонсировать бизнес-империю живущего в Финляндии Василия Попова и местное отделение партии «Яблоко», обернулся против властей Карелии.

Почти сразу же после проигранных осенних выборов, Эмилия Слабунова неожиданно вновь стала эпицентром политических событий в республике. Коммерческий холдинг эмигрировавшего в Финляндию «яблочника» Василия Попова, состоящий из Олонецкого молочного комбината и сети магазинов «Олония», оказался неподготовленным к неминуемому повышению цен и попал в финансово-экономический кризис. Ответственными за него практически сразу назначили республиканские власти, хотя их «вина» состояла только в том, что государственные молочные хозяйства перестали продавать свою продукцию ниже себестоимости.

Валерий Поташов / Столица на Онего

Не секрет, что многие годы именно на низких закупочных ценах строилась бизнес-модель ОМК и «Олонии» - из дешевого, но очень качественного карельского молока комбинат изготавливал готовую продукцию, которая по соотношению «цена-качество» заметно выигрывала у «молочки» из федеральных сетевых магазинов. Ситуация не менялась даже во время битвы Попова с Худилайненом.

Но законы рынка безжалостны, и, в конце концов, вопрос встал ребром: либо республика поднимает цены на молоко и дает своему молочно-животноводческому комплексу возможность развиваться (а его работникам – получать больше денег), либо продолжает спонсировать Попова, его бизнес-империю и местное «Яблоко». Естественно, выбрали первое.

Подробнее читайте в материале «Лоббизм крепчает».