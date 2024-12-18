Почему могли признать незаконными публичные слушания в Петрозаводске

Вердикт об аннулировании публичных слушаний в петрозаводской мэрии был вынесен 10 декабря, но мотивировочной части решения пока нет.

Журналисты сами попытались разобраться, почему мероприятие было объявлено незаконным.

Напомним: 8 ноября в мэрии состоялись общественные слушания по вопросу снижения платы за снос зеленых насаждений для крупных инвесторов. Это чрезвычайно встревожило защитников природы: к моменту проведения слушаний в городе отсутствовал официальный список городских лесов, где нельзя вести хозяйственную деятельность. Возникли опасения, что снижение платы за вырубку откроет дорогу строителям в зеленые зоны Петрозаводска, в том числе на Курган и в Каменный бор.

Участники слушаний, тем не менее, предложение властей поддержали – в большинстве своем заочно, так как голосование было организовано, в том числе, с использованием доверенностей. На основании чего мэрия разрешает такой способ голосования, и почему позиция юристов муниципалитета оказалась весьма шаткой – читайте в материале наших коллег.