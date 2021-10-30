Почему население вакцинируется, а число заражений COVID-19 в Карелии растет?

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков настаивает, что самый действенный способ остановить инфекцию — вакцинация.

«У нас в Карелии, если исходить из плана иммунизации 80% взрослого населения, привито 58,1% граждан, а если от общего числа взрослых — то вообще 46,5%. Из 100% вычитаем 46,5% привитых – получаем 53,5% непривитых. Как вы заметили, у нас большинство невакцинированных. А мы уже говорили, что четвертая волна будет эпидемией непривитых и вирусного прорыва. Так и есть. И заражаются и болеют, поступают в ковидные отделения в основном невакцинированные, это видно из нашей ежедневной сводки», - рассказал министр здравоохранения республики.

Михаил Охлопков отметил, что сейчас всем уже очевидно, что вакцинация защищает от тяжелых поражений органов и систем организма, от летального исхода.

Если вы решите защитить себя от опасного вируса и пойдете делать прививку, то министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков напомнил, что пункты вакцинации действуют в выходные дни и принимают клиентов. Сегодня в Карелии можно привиться вакцинами: Гам-Ковид-Вак («Спутник V») и Спутник Лайт (Sputnik Lite).

Подробнее читайте в материале «Вакцинация: шесть вопросов главе Минздрава Карелии».

Настоятельно советует привиться от коронавируса и заведующий нейрохирургическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Первунин.