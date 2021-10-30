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Почему население вакцинируется, а число заражений COVID-19 в Карелии растет?

Новости. Общество
16:40, 30 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков настаивает, что самый действенный способ остановить инфекцию — вакцинация.

«У нас в Карелии, если исходить из плана иммунизации 80% взрослого населения, привито 58,1% граждан, а если от общего числа взрослых — то вообще 46,5%. Из 100% вычитаем 46,5% привитых – получаем 53,5% непривитых. Как вы заметили, у нас большинство невакцинированных. А мы уже говорили, что четвертая волна будет эпидемией непривитых и вирусного прорыва. Так и есть. И заражаются и болеют, поступают в ковидные отделения в основном невакцинированные, это видно из нашей ежедневной сводки», - рассказал министр здравоохранения республики.

Михаил Охлопков отметил, что сейчас всем уже очевидно, что вакцинация защищает от тяжелых поражений органов и систем организма, от летального исхода.

Если вы решите защитить себя от опасного вируса и пойдете делать прививку, то министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков напомнил, что пункты вакцинации действуют в выходные дни и принимают клиентов. Сегодня в Карелии можно привиться вакцинами: Гам-Ковид-Вак («Спутник V») и Спутник Лайт (Sputnik Lite).

Подробнее читайте в материале «Вакцинация: шесть вопросов главе Минздрава Карелии».

Настоятельно советует привиться от коронавируса и заведующий нейрохирургическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Первунин.

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Комментарии

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DrBlack
2021-10-30 20:31:20
Важная информация! В ближайшие дни власть будет вас агитировать поменять летнюю резину на зимнюю! Не ведитесь на это- от этого получают выгоду производители шин! Эффективность зимней резины до сих пор не доказана и никто не знает как она повлияет на вашу машину через несколько лет! Известны случаи, когда человек переобувал резину и все равно попадал в ДТП!
Зимняя резина не даёт 100% защиты от ДТП. На вас просто ставят эксперименты. Все мои знакомые шиномонтажник круглый год ездят на летней, задумайтесь! В конституции ничего про зимнюю резину не написано!
Гражданин
2021-10-30 18:30:42
И я до сих пор не могу услышать от чиновников объяснения по их действиям.
Апрель 2020 все закрыли на два месяца. Обсерваторы. Контактные сидели дома.
Осень 2020 рост заболеваемости - но все спокойно.
Начало 2021 медицина еле выжила - но все нормально.
Осень 2021 - статистика бьет все рекорды - но все нормально - 7 дней нас спасут.
Все время говорили, что спасет нас только прививка.
Придумали их 4 штуки.
Но одну перестали производить - а люди которые ей привились теперь в панике.
Лайт теперь оказывается пригодна только для ревакцинации - а что делать людям которые ей привились.
Может вы скажите нам правду - чего нам ждать.
Какие вакцины работают - а какие нет.
Гражданин
2021-10-30 18:17:22
На этой неделе заболел близкий человек. Первые дни про нее забыли. Но при настойчевом напоминании провели дополнительное обследование и приняли решение осуществить госпитализацию. В инфекционной больнице мест не было и ее отвезли в Соломенное. Знаете а там реально лечат заболевших. Вот ее слова: "медперсонал общительный, вежливый". После двух дней лечения ей стало легче.
Но не это главное. Сегодня заболел ее муж. Был привит - но в феврале. 2021. Пока только температура.
И вот вопрос: а точно вакцинация защищает - и какия вакцинация - какой прививкой ?
DrBlack
2021-10-30 20:21:20
Гражданин, первое- ни одна вакцина в Мире ни от чего-либо не может дать 100% гарантию от заражения!
А теперь поехали на пальцах. Вы не болели и не привились. Вот произошла первая встреча с вирусом. Что происходит? Из вирусной клетки выходит 1000 инфицированных частиц, они, те каждая расходятся еще по 1000 и тд (считать умеем) каждый день пока человек в острой фазе и инкуб.периоде, далее запускается иммунный ответ организма и инфицированные клетки погибают.
А если человек был привит. Локально, в месте введения вакцины, происходит считывание информации генома и его блокировка, тк доставлена инфекция в организм была на платформе уже готовой (ее, кстати десятки лет уже для других вакцин разрабатывали, а не в 2020м придумали, как многие считают, что вакцина от ковида- это прям что-то суперновое и прорывное в науке, нет). Так вот инфекция разлетается тоже по организму, но в меньшем количестве, в сотри раз меньшем. В итоге погибают также клетки, миллионы их, но при именно заболевании цифра увеличивается на два нуля.
Авэ, регенеративным процессам организма, которые трудятся и все восполняют.
Теперь сами делайте вывод: лучше переболеть или вакцинироваться.
И да, какая при заражении будет симптоматика- это только рулетка. При вакцинации смертельных случаев нет, тк вакцина успешно прошла 2 испытания.
amez
2021-10-30 18:07:30
А на вакцинацию, тем не менее, опять очередь более полумесяца! :( Опять не ожидали?
Leopol'd
2021-10-30 17:39:22
"Ох уж эти мне сказочники..." (1983г.)
Беня
2021-10-30 17:07:42
Ну поуговаривайте их, шо уж там, хоть и бесполезное, но шото делать надо.
Я имел невыразимое счастье обменяться мнением по оперативной обстановке одним фруктом, пьющим все шо горит и закусывающего выпитое всякой гадостью типа сосисек за 36 руб. Не надо иметь 7 пядей во лбу, шоб догодаться, шо такого рода персонажи не интересуются составом сосисек за 36 руб. Но вот состав вакцины вызывает у него подозрения "А шо еще Путин в нее помешал? ". Понятно шо он не сам за это догадался, ему насрали в мозги.
Надо признать шо информационную компанию по поддержке вакцинации у нас таки вдули. :)
Увы
Zim
2021-10-30 18:07:39
Беня, “В результате неверно спланированного запуска фактический эффект получился такой. В глазах публики вакцина «Спутник» оказалась не спасительным лекарством, а инструментом пропаганды, который власти (не медицинские, а политические), заботясь не о здоровье народа, а о пропагандистском эффекте, заставили медиков выпустить недопроверенным.

Обычные ошибки пиара и пропаганды от непонимания ценностей ее адресатов ведут к чьим-то потерям в деньгах или голосах на выборах. Здесь ошибки от непонимания того, что важнее для россиян — их частные жизни или международная слава России, — обещали потерю тысяч жизней, не защищенных вакциной.”
DrBlack
2021-10-30 17:27:53
Беня, вот точно! Такие питаются всякими бадами, анахренонами, к знахарям ходят и работает….по их мнению. Так флаг в руки или пистолет с крапивными пулями (из репортажа последнего Овчинникова), токсины в печень и вперёд…точнее стоять на месте в темном будущем, хаять власть и слюни пускать на Европу.
Leopol'd
2021-10-30 18:09:08
DrBlack, так у БАДовцев аргументация точно такая, как у официалов. Принимаю БАДы, за счет чего организм борется с болезнями. А если заболел, то в ослабленной форме. Впишите вакцина, вместо БАД и получите цитату очередного чиновника. (
DrBlack
2021-10-30 20:03:08
Leopol'd, мы с Вами читаем разные материалы, раз Вы считаете, что вакцина и бад обладает одним действием/побочками и тд. И да, чиновников я не читаю- они всего лишь пытаются изгаляться в новых законозапретах.
топка
2021-10-30 17:05:03
Ответ дан всем бестолочам.
DrBlack
2021-10-30 16:59:26
Но ведь должен быть естественный отбор. Антиваксеры любят все считать сами; выводы по статистикам у них тоже свои и тд, так почему бы и не предоставить этим 53% эту «пулю в барабане»- и пускай фортуна решает холостой или боевой там будет. Отменить все запреты, выпустить или нет…запустить всех желающих в общепиты, организовать массовые мероприятия и взять попкорн и посмотреть. Все уже разжевано про вакцинацию и меры самозащиты, пора бы и проверить знания/умения на практике. И антиваксеры будут довольны…наверное. И у кого оставались вопросы про эффективность вакцинации тоже сделают выводы.
Devil
2021-10-30 16:57:25
..вакцианируются и умирают . Почему ?
Беня
2021-10-30 17:42:59
Devil, есть анализ на маркеры вакцины. Специально задуман для разоблачения провокаций. Никто из "вакцинированных" трупов, насколько мне известно, такой анализ с положительным результатом не имеет
:)
Негодяй
2021-10-30 18:46:47
Беня, смотрю Вы в маркерах с вакцинами знаток, и в it, и с результатами вскрытий знакомы, что-то про бензопилы и канализацию знаете не иначе эффективный менеджер?
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