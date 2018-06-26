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Новости. Экономика
12:44, 26 Июня 2018

"Почему не меняется структура экономической системы Карелии?"

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С каждым годом отставание Карелии от лидеров модернизационных преобразований становится все более ощутимым, считает политолог Олег Реут.

- В информационном сообщении об отмене приезда российского премьера Дмитрия Медведева в Карелию меня огорчил один момент. Конечно, он не связан непосредственно с фактом несостоявшегося визита. Очевидно, что на график председателя российского правительства влияет огромное количество факторов. Расстроило меня то, что основным мероприятием с участием Медведева, запланированным на время пребывания в Петрозаводске, было "совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса".

Как и десять, и двадцать, и тридцать лет назад Карелия ассоциируется с лесной промышленностью. Почему не с микроэлектроникой? Разработкой мобильных приложений? Успешными стартапами в сфере Интернета? Цифровыми технологиями завтрашнего дня? Почему экономика республики продолжает опираться на лесную "ногу"? Почему не меняется структура региональной экономической системы? – пишет Реут.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-06-26 13:02:21
"Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
........................
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…" (с)
Сеня
2018-06-26 12:59:00
О . Реут , какой то вы стали любобытный , всё вопросы да вопросы задаете . Ответы знаете же сами . Почему не меняется ничего в Карелии ? Да потому что у руля власти в Карелии стоят долгие годы не профессионалы , кумовья , не способные вдохнуть новое в жизнь региона , а способные только пилить , тащить , разваливать . Посмотрите кто возглавляет министерства , кто зам. губернаторы и всё становиться ясным . На большее чем значительно повысить себе зарплату они не способны . Для большинства из них Карелия очередной пунктик биографии , не более того .
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