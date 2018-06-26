"Почему не меняется структура экономической системы Карелии?"

С каждым годом отставание Карелии от лидеров модернизационных преобразований становится все более ощутимым, считает политолог Олег Реут.

- В информационном сообщении об отмене приезда российского премьера Дмитрия Медведева в Карелию меня огорчил один момент. Конечно, он не связан непосредственно с фактом несостоявшегося визита. Очевидно, что на график председателя российского правительства влияет огромное количество факторов. Расстроило меня то, что основным мероприятием с участием Медведева, запланированным на время пребывания в Петрозаводске, было "совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса".

Как и десять, и двадцать, и тридцать лет назад Карелия ассоциируется с лесной промышленностью. Почему не с микроэлектроникой? Разработкой мобильных приложений? Успешными стартапами в сфере Интернета? Цифровыми технологиями завтрашнего дня? Почему экономика республики продолжает опираться на лесную "ногу"? Почему не меняется структура региональной экономической системы? – пишет Реут.

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