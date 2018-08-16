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Новости. Общество
14:19, 16 Августа 2018

Почему подросток поджег Успенскую церковь в Карелии?

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Узнали, из каких побуждений 15-летний подросток поджог Успенскую церковь в Кондопоге.

По данным СМИ, подросток приехал в гости к родственникам из Петрозаводска. Готовился к поджогу заранее. Как пишет "КП", он раздобыл пять литров бензина, облил церковь со стороны озера. Горючее, по словам одного из друзей, он обменял на музыкальную колонку JBL Flip4.

"Таких данных нет. По крайней мере, он об этом не заявляет. В ходе следствия это никак не указывается как мотив совершения преступления", - сказала помощник уполномоченного по правам ребенка в Карелии Екатерина Беседина, отвечая на вопрос, причисляет ли подозреваемый себя к сатанистам.

Подробнее читайте далее.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-08-16 15:45:42
Я не очень-то верю в то, шо он верил в сатану. Я больше бы поверил, шо это синергия игры гормонов в пубертатном периоде с недостатком ума.
Гость
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