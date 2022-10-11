«Почему поселок молчит?» Приезжий рабочий пожаловался на вонь кочегарки на севере Карелии (ВИДЕО)

В соцсети мужчина написал про постоянный кашель из-за дыма от кочегарки в поселке Золотец Беломорского района Карелии.

Приезжий работник сообщил в паблике «Беломорская трибуна» — наша газета» о плохом самочувствии из-за дыма от кочегарки в поселке Золотец.



«Так уж вышло, что мне выдалось поработать в поселке Золотец. До этого времени не было проблем, чтобы бесконечно лились слtзы из глаз и постоянный странный кашель мучил. Стала искать причину. Может я конечно и ошибаюсь, но совпадений не бывает. Мой опрос местных жителей показал, что такие же проблемы и у них. И еще, когда я нахожусь дома в городе, кашель перестает меня мучить.



Причина - дым с трубы местной кочегарки. Недалеко от неё детский сад и детская площадка, где гуляют дети. Запах гари забивается в помещениях и дышать становится тяжелее. Почему поселок молчит?» - написал мужчина.



Он отметил, что при сжигании угля в котельных выделяются диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, неорганическая пыль и сажа, при отравлении которых появляются кашель, насморк, слезотечение, головокружение.