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Почему путь к самому красивому водопаду Карелии лежит через непролазную грязь

Новости. Общество
13:42, 19 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии / Паблик ВК краеведческого клуба «Оберег»

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Власти Карелии в течение долгих лет пытаются проложить дорогу к водопаду «Белые мосты», на пути к которому буксуют в грязи машины туристов.

Дорогу, ведущую к водопаду «Белые мосты» в Питкярантском районе, отремонтируют за 1,5 млрд рублей. Такие планы были озвучены правительством республики в мае. Трассу решено построить с нуля, приступив к работам в четвертом квартале этого года. Сейчас подъезд к территории природной достопримечательности региона находится в жутком состоянии, в межсезонье дорогу приходится штурмовать. Власти обещают все исправить в 2024 году.

Впрочем, путь к «Белым мостам» региональные чиновники пытаются проложить уже в течение долгих лет. Еще летом 2015 года экс-губернатор Карелии Александр Худилайнен с восхищением рассказывал журналистам о посещении «Белых мостов». Он даже запечатлел себя на айфон на фоне чуда местной природы. Карельский водопад Худилайнен назвал «прелестью», правда, также сообщил, что добраться к нему можно только на «джипе». С тех пор прошло семь лет и почти ничего не изменилось: водопад по-прежнему прекрасен и недоступен.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего»

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