16:15, 18 Ноября 2019
Почему рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших: объяснение властей
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Управление труда и занятости республики прокомментировало итоги исследования РИА Рейтинг, согласно которым Карелия оказалась в конце списка регионов по уроню условий труда для пенсионеров.
Эксперты РИА Рейтинг составили список регионов по уровню привлекательности рынка труда для пенсионеров. Карелия оказалась в нем на 76 месте из 79.
В управлении труда и занятости республики сообщили, что позиция аутсайдера в федеральном рейтинге продиктована особенностями рынка труда в Карелии.
"Рынок труда республики специфичен в силу исторических причин...", - сообщили в управлении.
О том, почему Карелия оказалась в конце федерального списка, читайте на сайте "Вести Карелии".
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