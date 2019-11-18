Почему рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших: объяснение властей

Управление труда и занятости республики прокомментировало итоги исследования РИА Рейтинг, согласно которым Карелия оказалась в конце списка регионов по уроню условий труда для пенсионеров.

Эксперты РИА Рейтинг составили список регионов по уровню привлекательности рынка труда для пенсионеров. Карелия оказалась в нем на 76 месте из 79.

В управлении труда и занятости республики сообщили, что позиция аутсайдера в федеральном рейтинге продиктована особенностями рынка труда в Карелии.

"Рынок труда республики специфичен в силу исторических причин...", - сообщили в управлении.

О том, почему Карелия оказалась в конце федерального списка, читайте на сайте "Вести Карелии".