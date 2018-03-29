Почему с годами все труднее спать по ночам, выяснили ученые

Ученые из Кентского университета выяснили, почему с возрастом людям труднее нормально спать по ночам.

Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что с годами у млекопитающих снижается чувствительность к свету в супрахиазматическом ядре — той части мозга, которая генерирует циркадные ритмы и синхронизирует работу "биологических часов" организма.

Ученые ставили опыты на мышах, сначала объединенных в группы по четыре, затем на каждой отдельно. "Молодым" было по одному-два месяца, "старым" — от 14 до 18 месяцев.

На клетки с грызунами был направлен свет. Оказалось, что у "старых" мышей в так называемом глутаматном рецепторе (НМДА-рецептор), который используется для передачи световой информации, в значительной степени снизилась возможность "перезапускать" циркадные ритмы. Связано это с тем, что из-за возрастных структурных изменений в рецепторе он хуже реагирует на свет.

Подобные изменения в итоге и приводят к неспособности супрахиазматического ядра стабильно поддерживать циркадные ритмы и, соответственно, к нарушениям сна.

Ученые подчеркивают, что их исследование может помочь в лечении пожилых людей, нуждающихся в "перезапуске" их биологических часов.