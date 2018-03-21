Почему "скорая помощь" в Петрозаводске едет к пациенту несколько часов

Нагрузка на врачей и фельдшеров станции скорой помощи увеличилась в несколько раз, а зарплата пропорционально не выросла.

Работников не хватает, машин выезжает меньше, чем нужно. Люди не держатся, уходят, а из 60 выпускников медицинского колледжа прошлого года на работу на станцию скорой помощи пришли только пятеро. При этом зона обслуживания увеличивается. Город прирастает новыми микрорайонами, к тому же теперь станция скорой помощи обслуживает населенные пункты Прионежского района. Если в конце прошлого века за сутки в Петрозаводске было 150 вызовов (считалось, что 200 – много), то сегодня цифра доходит до 450. Нагрузка на врачей и фельдшеров выросла в несколько раз: раньше за смену приходилось выполнять пять вызовов, сейчас – 15. А зарплата пропорционально не выросла.

- Я работаю фельдшером 18 лет, и в последнее время езжу на вызовы, в основном, один, - рассказал один из сотрудников. – Выполняю работу и за себя, и за врача, и за санитара. Народу у нас нет вообще. Из машины практически не вылезаю. За 12 часов смены у меня всего два перерыва по полчаса. Люди ждут "скорую" по 3-4 часа, и весь негатив выливается на меня, а разве я виноват в этом? И за это платят копейки – 25-27 тысяч с учетом переработки.

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