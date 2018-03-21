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Новости. Общество
08:20, 21 Марта 2018

Почему "скорая помощь" в Петрозаводске едет к пациенту несколько часов

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Нагрузка на врачей и фельдшеров станции скорой помощи увеличилась в несколько раз, а зарплата пропорционально не выросла.

Работников не хватает, машин выезжает меньше, чем нужно. Люди не держатся, уходят, а из 60 выпускников медицинского колледжа прошлого года на работу на станцию скорой помощи пришли только пятеро. При этом зона обслуживания увеличивается. Город прирастает новыми микрорайонами, к тому же теперь станция скорой помощи обслуживает населенные пункты Прионежского района. Если в конце прошлого века за сутки в Петрозаводске было 150 вызовов (считалось, что 200 – много), то сегодня цифра доходит до 450. Нагрузка на врачей и фельдшеров выросла в несколько раз: раньше за смену приходилось выполнять пять вызовов, сейчас – 15. А зарплата пропорционально не выросла.

- Я работаю фельдшером 18 лет, и в последнее время езжу на вызовы, в основном, один, - рассказал один из сотрудников. – Выполняю работу и за себя, и за врача, и за санитара. Народу у нас нет вообще. Из машины практически не вылезаю. За 12 часов смены у меня всего два перерыва по полчаса. Люди ждут "скорую" по 3-4 часа, и весь негатив выливается на меня, а разве я виноват в этом? И за это платят копейки – 25-27 тысяч с учетом переработки.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-03-21 10:00:36
Выборы прошли. 76% голосовали именно за того, кто привел систему к описываемому состоянию. Не лично, конечно. Под чутким руководством.
кир
2018-03-21 09:47:09
Деньги просят, а работу делают на уровне середины прошлого века.
Мизантроп
2018-03-21 11:04:58
кир,
Людям вовсе не свойственно работать "на от...бись", как некоторые полагают. Трудиться - то есть творчески преобразовывать окружающий мир - это предназначение человека, когда человек ничем таким не занимается, он начинает скучать, тосковать и депрессовать, даже вовсе теряет человеческий облик, если слишком долго предаётся деструктивной пассивности. Гляньте хоть на некоторых представителей расейской и мировой "элиты" - совершенно ведь нечеловеческие рожи! Так что трудиться - это базовое свойство и даже, не побоюсь этого слова, потребность человека. "На от...бись" же люди начинают работать, если долгое время не видят "отдачи" от своего труда. Если ты впахиваешь на хозяина, который тебя напаривает по закону (присваивает созданную твоим трудом прибавочную стоимость, а тебе подачки кидает, чисто чтоб ты ноги от голода не протянул), да ещё и норовит напарить мимо всяких законов ("швырнуть" тебя с премиальными, сверхурочными а то и просто зарплату не заплатить, не дать положенный отпуск, уволить без уважительных причин и т.д.) - странно и ждать, что ты будешь стараться работать на совесть, выкладываться по-полной и т.п.
Если работяга увидит реальную отдачу от своих трудов - не надо будет его "заставлять" работать поусерднее. Если же работяга отдачи от своих трудов не видит - он будет отлынивать и лодырничать при первой возможности, хоть ты с автоматом над ним стой и круглые сутки ори про "светлое будущее". Потому социализм - который всем трудящимся в обществе обеспечивает пресловутую "отдачу" - есть единственный строй, который даст людям наконец-таки нормально потрудиться и раскрыть весь свой творческий потенциал.
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