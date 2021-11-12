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Почему сорваны сроки строительства детского сада на Ключевой?

Новости. Общество
09:15, 11 Декабря 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

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Объект федеральной целевой программы, который должны были сдать в Петрозаводске еще год назад, производит впечатление «замороженного».

В октябре прошлого года в Петрозаводске должен был появиться новый детский сад на 280 мест — в районе каменного карьера на Ключевой. По крайней мере, такой срок сдачи объекта, включенного в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, изначально прописан в контракте, который был заключен республиканскими властями с московской фирмой «Техэксперт», и такой срок завершения строительства указан на аншлаге, установленном фирмой перед въездом на стройплощадку. Однако до очередного новогоднего боя курантов осталось чуть более трех недель, а окончания стройки до сих пор не видно.

Когда журналист «Столицы на Онего» побывал на карьере, объект ФЦП вообще производил впечатление «замороженного» объекта. Недостроенное здание стояло в лесах, окна верхнего этажа еще не были застеклены, а стройматериалы и технику укрыл снег. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласила надпись на строительном аншлаге, где красочная картинка изображала молодую семью с двумя детьми, идущую по зеленой лужайке к пестрому трехэтажному дому под сенью вековых сосен.

Подробнее читайте в статье «Ни детского сада, ни памятника».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-11 14:14:14
Плакат "Слава ЕР" нужен на ближайшем стенде.
кир
2021-12-11 10:21:01
Какие сами, такие и сани.
drug
2021-12-11 09:45:16
Потому:
1. Мы живем в России.
2. У нас такие законы.
3. Учитывая 1 и 2 - у нас такие люди.
4. Не все сразу просчитали.
5. Учитывая 1-2-3-4 - у нас такие чиновники.
6. Всем на все .....
Эндшпиль
2021-12-11 09:39:52
Так заказчик на шконке, суда ожидает, ему не до стройки. Режисер Гена Бондарчук.
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