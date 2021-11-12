Почему сорваны сроки строительства детского сада на Ключевой?

Объект федеральной целевой программы, который должны были сдать в Петрозаводске еще год назад, производит впечатление «замороженного».

В октябре прошлого года в Петрозаводске должен был появиться новый детский сад на 280 мест — в районе каменного карьера на Ключевой. По крайней мере, такой срок сдачи объекта, включенного в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, изначально прописан в контракте, который был заключен республиканскими властями с московской фирмой «Техэксперт», и такой срок завершения строительства указан на аншлаге, установленном фирмой перед въездом на стройплощадку. Однако до очередного новогоднего боя курантов осталось чуть более трех недель, а окончания стройки до сих пор не видно.

Когда журналист «Столицы на Онего» побывал на карьере, объект ФЦП вообще производил впечатление «замороженного» объекта. Недостроенное здание стояло в лесах, окна верхнего этажа еще не были застеклены, а стройматериалы и технику укрыл снег. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласила надпись на строительном аншлаге, где красочная картинка изображала молодую семью с двумя детьми, идущую по зеленой лужайке к пестрому трехэтажному дому под сенью вековых сосен.

Подробнее читайте в статье «Ни детского сада, ни памятника».