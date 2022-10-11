Почему спад в экономике не лишил оптимизма власти Карелии?

Проект бюджета Карелии на 2023 год предусматривает рост доходов, несмотря на спад промышленности и сокращение прибыли предприятий, от которой зависит пополнение казны.

Оптимизм властей основан на прогнозе социально-экономического развития Карелии.

«Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов основан на показателях базового варианта прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающего стабилизацию региональной экономики в условиях ее поэтапной адаптации к новым внешним и внутренним факторам, умеренно-благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на производимую в республике продукцию, сдерживания роста инфляции, стабилизации потребительского спроса, умеренной инвестиционной политики частных компаний», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

За счет каких источников, по мнению правительства, вырастут доходы бюджета, читайте в статье «Столицы на Онего».